Росія запустила в космос ракету з роботом "Федором"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні з космодрому Байконур в Казахстані стартувала російська ракета-носій з роботом "Федором" (FEDOR). Відповідне відео опублікував Роскосмос у YouTube, передає УНН.
"Зі стартового комплексу майданчика № 31 космодрому Байконур 22 серпня 2019 року в 6:38:32 за московський часом успішно стартувала ракета-носій "Союз-2.1а" з космічним кораблем "Союз МС-14", - вказали у Роскосмосі.
Корабель, як зазначається, доставить на МКС обладнання для наукових експериментів, засоби медичного забезпечення, контейнери з раціонами харчування, посилки для екіпажу, а також антропоморфного робота Skybot F-850, відомого як робот "Федір" (FEDOR).
Нагадаємо, Китай здійснив перший запуск ракети-носія легкого класу Jielong-1.