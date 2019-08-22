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Росія запустила в космос ракету з роботом "Федором"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні з космодрому Байконур в Казахстані стартувала російська ракета-носій з роботом "Федором" (FEDOR). Відповідне відео опублікував Роскосмос у YouTube, передає УНН.

"Зі стартового комплексу майданчика № 31 космодрому Байконур 22 серпня 2019 року в 6:38:32 за московський часом успішно стартувала ракета-носій "Союз-2.1а" з космічним кораблем "Союз МС-14", - вказали у Роскосмосі.

Корабель, як зазначається, доставить на МКС обладнання для наукових експериментів, засоби медичного забезпечення, контейнери з раціонами харчування, посилки для екіпажу, а також антропоморфного робота Skybot F-850, відомого як робот "Федір" (FEDOR).

Нагадаємо, Китай здійснив перший запуск ракети-носія легкого класу Jielong-1.

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