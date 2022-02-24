Россия запустила более 160 ракет по Украине - Минобороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Россия запустила "в общей сложности более 160 ракет для авиаударов" по Украине, сообщил в четверг журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Детали
По словам чиновника, большинство ракет является "баллистическими ракетами малой дальност", но общее количество авиаударов "включает сочетание крылатых и средней дальности".
Прямо сейчас, по словам чиновника, США не видят "продвижения вглубь или дальше на Запад" войск РФ.
Добавим
57 украинцев погибли, еще 169 — получили ранения в первый день полномасштабного военного вторжения России.