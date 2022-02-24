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15 марта, 19:03 • 93933 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126135 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115062 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109350 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100307 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96123 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83944 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия запустила более 160 ракет по Украине - Минобороны США

Россия запустила более 160 ракет по Украине - Минобороны США

Киев • УНН

 • 452698 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Россия запустила "в общей сложности более 160 ракет для авиаударов" по Украине, сообщил в четверг журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

По словам чиновника, большинство ракет является "баллистическими ракетами малой дальност", но общее количество авиаударов "включает сочетание крылатых и средней дальности".

Прямо сейчас, по словам чиновника, США не видят "продвижения вглубь или дальше на Запад" войск РФ.

Добавим

57 украинцев погибли, еще 169 — получили ранения в первый день полномасштабного военного вторжения России.

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