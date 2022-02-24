Росія запустила більше 160 ракет по Україні - міноборони США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Росія запустила "загалом понад 160 ракет для авіаударів" по Україні, повідомив у четвер журналістам високопоставлений представник міністерства оборони США. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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За словами чиновника, більшість ракет є "балістичними ракетами малої дальност", але загальна кількість авіаударів включає "поєднання крилатих та середньої дальності".
Прямо зараз, за словами чиновника, США не бачать "просування вглиб або далі на Захід" військ РФ.
Додамо
57 українців загинули, ще 169 — отримали поранення у перший день повномасштабного військового вторгнення Росії.