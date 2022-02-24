У МОЗ назвали кількість загиблих та поранених українців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про кількість загиблих і поранених українців з початку вторгнення Росії. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Віктора Ляшка.
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“Закладам охорони здоров’я знову доводиться перепрофілюватися. Сьогодні ми запропонували тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити охорони здоров’я, щоб бути готовими приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу. Ми зробили це на всій території разом з введенням воєнного стану”, — зазначив Ляшко.
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За словами Ляшка, медичні працівники працюють постійно, також чергують всі медики, не тільки Хірургічний профіль, травматологи, реаніматологи. Все на своїх робочих місцях: і комунальних лікарнях, і в установах, що перебувають у віданні МОЗ, Національної академії медичних наук. Є сигнали про готовність від деяких приватних клінік.
МОЗ працює з фармацевтичними заводами, з дистриб’юторами ліків, і всі вони готові і стоять на захисті України.
“У Генеральному штабі є підрозділ з медицини, в якому працюють і працівники МОЗ. Ми постійно координуємося, допомагаємо один одному, щоб кожен, хто потребує допомоги, її отримав”, — додав він.
За оперативними даними, Ляшко повідомив, що в результаті російського нападу загинули 57 українців. Ще 169 поранені.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.