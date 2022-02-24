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В Минздраве назвали количество погибших и раненых украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил о количестве погибших и раненых украинцев с начала вторжения России. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Виктора Ляшко.

Цитата

“Учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться. Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, оставить здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения”, — отметил Ляшко.

Детали

По его словам, медицинские работники работают постоянно, также дежурят медики, не только Хирургический профиль, травматологи, реаниматологи. Все на своих рабочих местах: и коммунальных больницах и в учреждениях, находящихся в ведении МИНЗДРАВА, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от некоторых частных клиник.

Минздрав работает с фармацевтическими заводами, с дистрибьюторами лекарств, и все они готовы и стоят на защите Украины.

"В Генеральном штабе есть подразделение по медицине, в котором работают и работники Минздрава. Мы постоянно координируемся, помогаем друг другу, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, ее получил”, — добавил он.

По оперативным данным, Ляшко сообщил, что в результате российского нападения погибли 57 украинцев. Еще 169 ранены.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.

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