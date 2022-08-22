россия закрывает отдельные участки воздушного пространства в трех областях, – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Генштаб в своем вечернем своде сообщил, что россия закрывает отдельные участки воздушного пространства, передает УНН.
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“По имеющейся информации враг, закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года“, – говорится в сообщении.
Кроме того, по сообщению, на Северском направлении российские войска производят ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Напомним
Британский военный заявил, что солдаты Великобритании должны быть готовы воевать с россией и предупредить своих близких о потенциальном конфликте.