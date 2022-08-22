росія закриває окремі ділянки повітряного простору в трьох областях, – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Генштаб у своєму вечірньому зведенні повідомив, що росія закриває окремі ділянки повітряного простору, передає УНН.
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“За наявною інформацією ворог, закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року“, – йдеться у повідомленні.
Крім того, за повідомленням, на Сіверському напрямку російські війська проводять ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
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Британський військовий заявив, що солдати Великобританії мають бути готові воювати з росією та попередити своїх близьких про потенційний конфлікт.