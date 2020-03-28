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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78348 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 92471 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100908 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100299 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107925 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94873 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103957 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106260 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Россия закрывает границу с 30 марта

Россия закрывает границу с 30 марта

Киев  •  УНН

 • 23921 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Россия с полуночи 30 марта временно закрывает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

“С 00:00 по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы”, — сказано в распоряжении.

Отмечается, что границу России смогут пересекать только дипломаты, члены официальных делегаций, водители грузового транспорта, жители Калининградской области, жители ОРДЛО с российскими паспортами.

Напомним, в Украине 27 марта закрыли государственную границу и прекратили все пассажирские перевозки

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