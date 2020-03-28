Россия закрывает границу с 30 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Россия с полуночи 30 марта временно закрывает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение правительства РФ.
“С 00:00 по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы”, — сказано в распоряжении.
Отмечается, что границу России смогут пересекать только дипломаты, члены официальных делегаций, водители грузового транспорта, жители Калининградской области, жители ОРДЛО с российскими паспортами.
Напомним, в Украине 27 марта закрыли государственную границу и прекратили все пассажирские перевозки.