Росія закриває кордон з 30 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Росія з опівночі 30 березня тимчасово закриває рух через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові та змішані пункти пропуску. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження уряду РФ.
"З 00:00 за московським часом 30 березня 2020 року тимчасово обмежити рух через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові та змішані пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації, а також через сухопутну ділянку російсько-білоруського державного кордону", - сказано в розпорядженні.
Відзначається, що кордон Росії зможуть перетинати тільки дипломати, члени офіційних делегацій, водії вантажного транспорту, жителі Калінінградської області, жителі ОРДЛО з російськими паспортами.
Нагадаємо, в Україні 27 березня закрили державний кордон та припинили всі пасажирські перевезення.