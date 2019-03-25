Россия заблокировала усилия в "нормандском формате" перед выборами - Климкин

"Не соблюдается 19-е перемирие - это не просто цинично, это действительно преступление против Украины, украинцев и международного права", - заявил Климкин.

Он сказал, что подробно проинформировал своего коллегу из МИД Люксембурга о событиях на оккупированном Донбассе.

"Мы сегодня обсуждали, каким образом восстановить усилия на фоне того, что Россия заблокировала все усилия на фоне дальнейших контактов, в частности в "нормандском формате", накануне выборов", - сообщил министр.

Ранее Президент Порошенко заявил, что после выборов "возобновят переговоры в нормандском формате".

Напомним, представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук ранее сообщил, что с 00:00 часов 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно. Однако, в зоне ООС продолжаются вражеские обстрелы.