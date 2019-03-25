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Росія заблокувала зусилля у "нормандському форматі" перед виборами - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Росія заблокувала всі зусилля з урегулювання ситуації на Донбасі, зокрема у "нормандському форматі", напередодні виборів. Про це під час брифінгу у Києві заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

Росія заблокувала зусилля у "нормандському форматі" перед виборами - Клімкін

"Не дотримується 19-те перемир'я - це не просто цинічно, це насправді злочин проти України, українців і міжнародного права", - заявив Клімкін.

Він сказав, що детально проінформував свого колегу з МЗС Люксембургу щодо подій на окупованому Донбасі.

"Ми сьогодні обговорювали, яким чином поновити зусилля на фоні того, що Росія заблокувала всі зусилля на фоні подальших контактів, зокрема у "нормандському форматі", напередодні виборів", - повідомив міністр.

Раніше Президент Порошенко заявив, що після виборів "відновлять переговори у нормандському форматі".

Нагадаємо, представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук раніше повідомив, що з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково. Однак, у зоні ООС продовжуються ворожі обстріли.

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