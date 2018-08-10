Россия заблокировала в СБ ООН заявку США по расширению санкций против КНДР

"Россия заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 в отношении КНДР о введении международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк "Агросоюз", которые якобы проводили незаконную деятельность в нарушение действующего относительно этой страны режима санкций", - говорится в сообщении.

По словам российского МИД, американская доказательная база "абсолютно неубедительна".

"Новые санкционные меры США не только не способствуют оздоровлению атмосферы российско-американских отношений, но также идут вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг КНДР. Очевидно, что Вашингтон стремится сохранять "максимальное давление" в отношении Пхеньяна как можно дольше, по сути до "завершения процесса денуклеаризации". Подобная деструктивная для урегулирования проблем Корейского полуострова линия вызывает крайнее неприятие", - заявили в министерстве.

На прошлой неделе Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея на деле далека от выполнения обещаний по денуклеаризации, поскольку по-прежнему нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторической встречи 12 июня текущего года в Сингапуре подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизировались.