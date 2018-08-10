Росія заблокувала в РБ ООН заявку США щодо розширення санкцій проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Росія заблокувала американську заявку в Комітеті СБ ООН щодо розширення санкцій проти КНДР. Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, оприлюдненому в п'ятницю, передає УНН.
“Росія заблокувала американську заявку в Комітеті СБ ООН 1718 щодо КНДР про введення міжнародних санкцій проти одного фізичного і декількох юридичних осіб, включаючи російський комерційний банк „Агросоюз“, які нібито проводили незаконну діяльність в порушення чинного стосовно цій країні режиму санкції”, — йдеться в повідомленні.
За словами російського МЗС, американська доказова база “абсолютно непереконлива”.
“Нові санкційні заходи США не тільки не сприяють оздоровленню атмосфери російсько-американських відносин, але також йдуть врозріз з логікою розрядки напруженості навколо КНДР. Очевидно, що Вашингтон прагне зберігати „максимальний тиск“ відносно Пхеньяну якомога довше, по суті аж до „завершення процесу денуклеаризації“. Подібна деструктивна для врегулювання проблем Корейського півострова лінія викликає крайнє неприйняття”, — заявили в міністерстві.
Нагадаємо, минулого тижня Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Північна Корея на ділі далека від виконання обіцянок щодо денуклеаризації, оскільки як і раніше порушує численні резолюції Ради безпеки ООН.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин за підсумками історичної зустрічі 12 червня поточного року в Сінгапурі підписали спільний документ. У ньому, зокрема, Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Наміри сторін в підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизувалися.