Россия вывела из-под санкций двух украинских бизнесменов

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин исключил из российского списка санкций двух украинских бизнесменов - Вадима Новинского и Андрея Киселева, попавших под санкции в 2018 году. Об этом со ссылкой на постановление Мишустина от 20 апреля сообщает издание "Коммерсант", передает УНН.