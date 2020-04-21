Россия вывела из-под санкций двух украинских бизнесменов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин исключил из российского списка санкций двух украинских бизнесменов - Вадима Новинского и Андрея Киселева, попавших под санкции в 2018 году. Об этом со ссылкой на постановление Мишустина от 20 апреля сообщает издание "Коммерсант", передает УНН.
Так, в документе имена предпринимателей не названы, но указано, что исключаются "пункты 216 и 358" из приложения к постановлению правительства № 1300 от 1 ноября 2018 года. Согласно данным издания, в этом постановлении под номерами 216 и 358 числятся Киселев и Новинский.
Напомним, 1 ноября 2018 года Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября было подписано тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.
22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины.
Позже стало известно, что под российские санкции попало более 60 народных депутатов Украины.