Росія вивела з-під санкцій двох українських бізнесменів

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін виключив з російського списку санкцій двох українських бізнесменів — Вадима Новинського та Андрія Кисельова, які потрапили під санкції в 2018 році. Про це з посиланням на постанову Мішустина від 20 квітня повідомляє видання “Коммерсант”, передає УНН.