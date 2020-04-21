Росія вивела з-під санкцій двох українських бізнесменів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін виключив з російського списку санкцій двох українських бізнесменів — Вадима Новинського та Андрія Кисельова, які потрапили під санкції в 2018 році. Про це з посиланням на постанову Мішустина від 20 квітня повідомляє видання “Коммерсант”, передає УНН.
Так, у документі імена підприємців не названі, але вказано, що виключаються “пункти 216 і 358” з додатка до постанови уряду № 1300 від 1 листопада 2018 року. Згідно з даними видання, у цій постанові під номерами 216 і 358 значаться Кисельов і Новинський.
Нагадаємо, 1 листопада 2018 року Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада було підписано тодішнім прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим і опубліковано на сайті уряду РФ.
22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи у відповідь на антиросійські санкції України.
Пізніше стало відомо, що під російські санкції потрапило понад 60 народних депутатів України.