Россия выслала двух шведских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Россия выслала двух сотрудников посольства Швеции из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Швеции Патрик Нильссон, передает УНН со ссылкой на издание Expressen.
По словам шведского дипломата, такое решение России является "ответом на отказ предоставить шведскую визу российскому дипломату".
"Россия попросила двух шведских дипломатов покинуть страну", - заявил Нильссон.
Высылку дипломатов как ответную меру подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметило издание, спор между Россией и Швецией продолжается уже несколько месяцев, в том числе из-за скандала с сотрудником дипмиссии в Стокгольме Евгением Умеренко.
Напомним, в феврале шведские спецслужбы заявили, что Умеренко в одном из ресторанов встречался с 45-летним гражданином Швеции, завербованным Россией. В результате шведские контрразведчики предположили, что россиянин был сотрудником Службы внешней разведки РФ.
В Швеции были недовольны тем, что Умеренко продолжал находиться на территории Швеции, несмотря на неоднократные требования отправить его домой.
В Россию Умеренко вернулся только в конце марта. После этого РФ пригласила дипломатические визы для новых сотрудников, но получила отказ.