ЗМІ повідомили про вимогу Швеції вислати російського дипломата
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російського посла викликали в МЗС Швеції і зажадали від нього, щоб один з дипломатів, якого Стокгольм вважає співробітником спецслужб, добровільно покинув країну, пише газета Dagens Nyheter з посиланням на джерело, повідомляє УНН.
Факт виклику посла в МЗС підтвердив представник міністерства Патрік Нільссон. “Можу підтвердити, що ми викликали посла через дії дипломата”, — сказав він.
Як пише видання, мова йде про співробітника російського посольства, який зустрічався з 45-річним шведом в ресторані Стокгольма. Останній був затриманий на цій зустрічі співробітниками шведської служби безпеки за підозрою в шпигунській діяльності на користь Росії.
Після інциденту з’явилася інформація, що дипломат покинув Швецію, однак, як з’ясувалося, цього не сталося. У зв’язку з цим шведське МЗС зажадало, щоб росіянин добровільно виїхав з країни.
В кінці лютого Служба державної безпеки Швеції (СЕПО) повідомила про арешт співробітника однієї з IT-компаній, підозрюваного в незаконній передачі інформації. За даними силовиків, він був завербований співробітником російських спецслужб, який діяв під дипломатичним прикриттям.
Нагадуємо, на початку лютого Польща і Норвегія заявили про взаємну висилку дипломатів.