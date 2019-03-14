СМИ сообщили о требовании Швеции выслать российского дипломата
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российского посла вызвали в МИД Швеции и потребовали от него, чтобы один из дипломатов, которого Стокгольм считает сотрудником спецслужб, добровольно покинул страну, пишет газета Dagens Nyheter со ссылкой на источник, сообщает УНН.
Факт вызова посла в МИД подтвердил представитель министерства Патрик Нильссон. “Могу подтвердить, что мы вызывали посла из-за действий дипломата”, — сказал он.
Как пишет издание, речь идет о сотруднике российского посольства, который встречался с 45-летним шведом в ресторане Стокгольма. Последний был задержан на этой встрече сотрудниками шведской службы безопасности по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.
После инцидента появилась информация, что дипломат покинул Швецию, однако, как выяснилось, этого не произошло. В связи с этим шведский МИД потребовал, чтобы россиянин добровольно выехал из страны.
В конце февраля Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила об аресте сотрудника одной из IT-компаний, подозреваемого в незаконной передаче информации. По данным силовиков, он был завербован сотрудником российских спецслужб, который действовал под дипломатическим прикрытием.
Напоминаем, в начале февраля Польша и Норвегия заявили о взаимной высылке дипломатов.