Польща і Норвегія заявили про взаємну висилку дипломатів

МЗС Норвегії в понеділок, 11 лютого, повідомило, що Ковальський визнаний персоною нон грата. “Це пов’язано з тим, що його особиста поведінка не узгоджується з його роллю і статусом дипломата”, — наводить Aftenposten слова представника відомства Крістін Енстад. Як пояснили в МЗС, на консула неодноразово надходили скарги. Дипломата звинувачували в погрозах і застосуванні насильства щодо норвезьких держслужбовців і створенні перешкод в їх роботі. Ковальський неодноразово відмовлявся виконувати вимоги поліції.

Відповідно до норм дипломатичного права, МЗС Норвегії вимагає від польських властей відкликати Ковальського. Як уточнює Gazeta Wyborcza, це сталося 16 січня. Після того, як це зроблено не було, перебування дипломата в Норвегії було визнане небажаним.

“Це вкрай необґрунтоване рішення. Єдине можливе рішення в цій ситуації з нашого боку — це дії у відповідь, які будуть реалізовані негайно”, — прокоментував у своєму Twitter ситуацію заступник голови МЗС Польщі Шимон Шинковскій. Незабаром після цього стало відомо, що Варшава прийняла рішення про висилку норвезького консула з країни.

Władze norweskie uznały konsula S. Kowalskiego za persona non-grata, co uniemożliwia mu dalsze wykonywanie funkcji. To decyzja skrajnie nieuzasadniona. Jedyną możliwą decyzją w tej sytuacji jest działanie wzajemne, co zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym. https://t.co/SgPki5jXEy

— S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) 11 лютого 2019 р.

У МЗС Польщі роботу Ковальського на посаді консула охарактеризували позитивно. “У міністерстві дотримуються хорошої думки про роботу консула Славоміра Ковальського, зокрема його дій з захисту інтересів польських сімей, і підтримує його позицію про те, що твердження норвезької сторони щодо роботи польського консула є необґрунтованими”, — йдеться в заяві, опублікованій на сайті польського МЗС.

Gazeta Wyborcza і Aftenposten пов’язують конфлікт навколо фігури консула з його роботою по захисту сімей польських іммігрантів в Норвегії. Як зазначає Reuters, поляки становлять найбільшу групу іммігрантів в країні. Ковальський неодноразово вступав у конфлікт зі службовцями норвезької служби Barnevernet, що займається захистом прав дітей. Ця служба може ініціювати судовий процес з метою передати дитину органам опіки. У червні 2018 року норвезька поліція не допустила Ковальського на зустріч з дитиною, вилученою таким чином з родини.

