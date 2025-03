Польша и Норвегия заявили о взаимной высылке дипломатов

МИД Норвегии в понедельник, 11 февраля, сообщил, что Ковальский признан персоной нон грата. “Это связано с тем, что его личное поведение не совместимо с его ролью и статусом дипломата”, — приводит Aftenposten слова представителя ведомства Кристин Энстад. Как пояснили в МИД, на консула неоднократно поступали жалобы. Дипломата обвиняли в угрозах и применении насилия в отношении норвежских госслужащих и создании препятствий в их работе. Ковальский неоднократно отказывался выполнять требования полиции.

В соответствии с нормами дипломатического права, МИД Норвегии потребовал от польских властей отозвать Ковальского. Как уточняет Gazeta Wyborcza, это произошло 16 января. После того, как это сделано не было, пребывание дипломата в Норвегии было признано нежелательным.

“Это крайне необоснованное решение. Единственное возможное решение в этой ситуации с нашей стороны — это ответные действия, которые будут реализованы немедленно”, — прокомментировал в своем Twitter ситуацию замглавы МИД Польши Шимон Шинковский. Вскоре после этого стало известно, что Варшава приняла решение о высылке норвежского консула из страны.

Władze norweskie uznały konsula S. Kowalskiego za persona non-grata, co uniemożliwia mu dalsze wykonywanie funkcji. To decyzja skrajnie nieuzasadniona. Jedyną możliwą decyzją w tej sytuacji jest działanie wzajemne, co zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym. https://t.co/SgPki5jXEy

— S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) 11 лютого 2019 р.

В МИД Польши работу Ковальского на посту консула охарактеризовали положительно. “В министерстве придерживаются хорошего мнения о работе консула Славомира Ковальского, в частности его действий по защите интересов польских семей, и поддерживает его позицию о том, что утверждения норвежской стороны в отношении работы польского консула являются необоснованными”, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского МИД.

Gazeta Wyborcza и Aftenposten связывают конфликт вокруг фигуры консула с его работой по защите семей польских иммигрантов в Норвегии. Как отмечает Reuters, поляки составляют самую большую группу иммигрантов в стране. Ковальский неоднократно вступал в конфликт со служащими норвежской службы Barnevernet, занимающейся защитой прав детей. Эта служба может инициировать судебный процесс с целью передать ребенка органам опеки. В июне 2018 года норвежская полиция не допустила Ковальского на встречу с ребенком, изъятым таким образом из семьи.

