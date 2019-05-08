Росія вислала двох шведських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Росія вислала двох співробітників посольства Швеції з країни. Про це повідомив прес-секретар МЗС Швеції Патрік Нільссон, передає УНН з посиланням на видання Expressen.
За словами шведського дипломата, таке рішення Росії є "відповіддю на відмову надати шведську візу російському дипломату".
"Росія попросила двох шведських дипломатів залишити країну", - заявив Нільссон.
Висилку дипломатів як відповідну міру підтвердила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
Як зазначило видання, суперечка між Росією і Швецією триває вже кілька місяців, зокрема через скандал з співробітником дипмісії в Стокгольмі Євгеном Умеренко.
Нагадаємо, у лютому шведські спецслужби заявили, що Умеренко в одному з ресторанів зустрічався з 45-річним громадянином Швеції, завербованим Росією. В результаті шведські контррозвідники припустили, що росіянин був співробітником Служби зовнішньої розвідки РФ.
У Швеції були незадоволені тим, що Умеренко продовжував перебувати на території Швеції, незважаючи на неодноразові вимоги відправити його додому.
У Росію Умеренко повернувся лише наприкінці березня. Після цього РФ запросила дипломатичні візи для нових співробітників, але отримала відмову.