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Россия использует Крым для проектирования энергии на Средиземноморье и Северную Африку - НАТО

Киев • УНН

 • 22842 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Ключевым вызовом для НАТО, конечно, действия России в Черном море. Об этом говорится на сайте НАТО, пишет УНН.

Россия использует Крым для проектирования энергии на Средиземноморье и Северную Африку - НАТО

Цитата

“Мы давно видели образец агрессивного поведения России, включая ее силы в Грузии, незаконное аннексию Крыма и постоянные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины. Сейчас она использует Крым для проектирования энергии в Черное море, а также за пределы Черного моря, в Средиземноморье и Северной Африки. Мы должны быть бдительными, особенно учитывая недавнее и значительное военное накопления в регионе ”, - говорится в сообщении.

Напомним

Командующий Черноморским флотом России заявил, что корабли “постоянно находятся в море из-за ситуации в регионе”. В МВД заявили о риске дальнейшего изменения границ Украины со стороны РФ.

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