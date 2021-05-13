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Росія використовує Крим для проектування енергії на Середземномор’я та Північну Африку - НАТО

Київ • УНН

 • 22842 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Ключовим викликом для НАТО є, звичайно, дії Росії у Чорному морі. Про це йдеться на сайті НАТО, пише УНН.

Росія використовує Крим для проектування енергії на Середземномор’я та Північну Африку - НАТО

Цитата

“Ми давно бачили зразок агресивної поведінки Росії, включаючи її сили в Грузії, незаконну анексію Криму та постійні порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Зараз вона використовує Крим для проектування енергії в Чорне море, а також за межі Чорного моря, до Середземномор’я та Північної Африки. Ми повинні бути пильними, особливо з огляду на недавнє та значне військове накопичення в регіоні”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Командуючий Чорноморським флотом Росії заявив, що кораблі “постійно перебувають у морі через ситуацію у регіоні”. У МВС заявили про ризик подальшої зміни кордонів України з боку РФ.

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