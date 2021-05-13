Росія використовує Крим для проектування енергії на Середземномор’я та Північну Африку - НАТО

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“Ми давно бачили зразок агресивної поведінки Росії, включаючи її сили в Грузії, незаконну анексію Криму та постійні порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Зараз вона використовує Крим для проектування енергії в Чорне море, а також за межі Чорного моря, до Середземномор’я та Північної Африки. Ми повинні бути пильними, особливо з огляду на недавнє та значне військове накопичення в регіоні”, — йдеться у повідомленні.

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Командуючий Чорноморським флотом Росії заявив, що кораблі “постійно перебувають у морі через ситуацію у регіоні”. У МВС заявили про ризик подальшої зміни кордонів України з боку РФ.