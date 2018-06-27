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Россия в Минске отвергает предложения создать "зону безопасности" на границе

Россия в Минске отвергает предложения создать "зону безопасности" на границе

Киев  •  УНН

 • 10416 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Россия на переговорах в Минске по Донбасса не соглашается на создание зоны безопасности вдоль неконтролируемой украинским правительством части российско-украинской границы. Об этом в Facebook сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передает УНН.

Представитель Украины в ТКГ отметил, что первые два часа дискуссии о прекращении огня "прошли в острых взаимных обвинениях". По его словам, российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны.

"Мы предлагаем обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточного контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы. Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы", - написал Марчук.

Однако российская сторона не соглашается с этим предложением.

"Российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня. То есть по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеют отношения к проблеме прекращении огня. Видно по всему, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения, - отметил представитель Украины в ТКГ.

Как сообщал УНН, в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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