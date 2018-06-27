Росія в Мінську відкидає пропозиції створити "зону безпеки" на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Росія на переговорах у Мінську щодо Донбасу не погоджується на створення зони безпеки уздовж неконтрольованої українським урядом частини українсько-російського кордону. Про це у Facebook повідомив представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук, передає УНН.
Представник України у ТКГ зазначив, що перші дві години дискусії про припинення вогню "пройшли в гострих взаємних звинуваченнях". За його словами, російська сторона категорично не сприймає пропозиції української сторони.
“Ми пропонуємо обговорення всіх складових самого процесу припинення вогню, починаючи з посиленого цілодобового контролю силами СММ ОБСЄ прикордонної зони неконтрольованої частини українсько-російського державного кордону. Мета одна, щоб СММ ОБСЄ фіксувала і документувала всі факти незаконних масових поставок РФ зброї і боєприпасів сепаратистам. Тобто мова йде про створення силами СММ ОБСЄ зони безпеки вздовж неконтрольованої нами частини держкордону”, — написав Є.Марчук.
Однак російська сторона не погоджується з цією пропозицією.
“Російська сторона категорично не погоджується з цією пропозицією, заявляючи, що вона не має відношення до припинення вогню. Тобто за їх логікою, постійні масові незаконні поставки Росією сепаратистам важких озброєнь і боєприпасів, якими ведуться постійні обстріли українських позицій, не мають відношення до проблеми припинення вогню. Видно по всьому, що російська сторона буде блокувати і інші українські пропозицї”, — зазначив представник України у ТКГ.
Як повідомляв УНН, у Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.