Россия, Турция и Иран подписали меморандум о зонах безопасности в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Представители России, Турции и Ирана подписали меморандум о создании зон безопасности в Сирии, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Представитель МИД Казахстана сначала сообщил, что участники переговоров приняли меморандум. Позже подписи под документом поставили представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции.
При этом церемония подписания меморандума прерывалась криками оппозиции. Некоторые ее представители покинули зал переговоров, однако большая часть делегации осталась в зале.
Отмечается, что меморандум предусматривает создание вдоль зон деэскалации безопасных районов для предотвращения прямого военного противостояния. При этом рабочая группа стран-гарантов должна будет до 22 мая завершить подготовку карт районов напряженности и деэскалации в Сирии.
Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что следующие мирные переговоры по Сирии состоятся в Астане в середине июля.
Напомним, Россия, Иран и Турция достигли консенсуса в отношении пунктов меморандума о зонах деэскалации в Сирии.
Отметим 3 мая прошло заседание в рамках переговоров по Сирии в Астане.