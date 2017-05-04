Росія, Туреччина і Іран підписали меморандум про зони безпеки в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Представники Росії, Туреччини і Ірану підписали меморандум про створення зон безпеки в Сирії, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Представник МЗС Казахстану спершу повідомив, що учасники переговорів прийняли меморандум. Пізніше підписи під документом поставили представники країн-гарантів - Росії, Ірану і Туреччини.
При цьому церемонія підписання меморандуму переривалася криками опозиції. Деякі її представники залишили зал переговорів, проте велика частина делегації залишилася в залі.
Зазначається, що меморандум передбачає створення вздовж зон деескалації безпечних районів для запобігання прямого військового протистояння. При цьому робоча група країн-гарантів повинна буде до 22 травня завершити підготовку карт районів напруженості і деескалації в Сирії.
Як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов зазначив, що наступні мирні переговори щодо Сирії відбудуться в Астані в середині липня.
Нагадаємо, Російська Федерація, Іран і Туреччина досягли консенсусу стосовно пунктів меморандуму про зони деескалації в Сирії.
Зазначимо, 3 травня пройшло засідання у рамках переговорів щодо Сирії в Астані.