россия держит в Черном море три ракетоносителя 24 "Калибров"

Цитата

«В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп – 24 ракеты», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 8 кораблей и катеров, в Средиземном море - 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Также сообщается, что россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья Крымского полуострова в направлении новороссийска.