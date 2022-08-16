росія тримає в Чорному морі три ракетоносії 24 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Чорному морі перебувають три російські кораблі із сумарним залпом 24 крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Військово-морських сил ЗС України.
Цитата
«В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 24 ракети», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 8 кораблів та катерів, в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".
Також повідомляється, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в Чорному морі через штормову погоду корабельне угруповання ворожих сил укривається вздовж узбережжя Кримського півострова в напрямку новоросійська.