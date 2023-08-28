россия держит в Черном море ракетоноситель до 4 "Калибров" - ВМС ВСУ

Детали

"По состоянию на 10:00 28 августа: в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет; в Азовском море – 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.

В Средиземном море на боевом дежурстве у врага, как сообщается, находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Напомним

В ВС ВСУ сообщили, что ночью 28 августа враг ударил 4 крылатыми ракетами "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря. Также - двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из двух самолетов Су-34. Уничтожено две крылатые ракеты "Калибр", две управляемые авиационные ракеты Х-59.