росія тримає у Чорному морі ракетоносій до 4 "Калібрів" - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі корабель-носій до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр", повідомили у понеділок у Військово-морських силах ЗСУ, пише УНН.
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"Станом на 10:00 28 серпня: у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель", - ідеться у повідомленні.
У Середземному морі на бойовому чергуванні у ворога, як повідомляється, знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.
Нагадаємо
У ПС ЗСУ повідомили, що уночі 28 серпня ворог вдарив 4 крилатими ракетами "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря. Також - двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з двох літаків Су-34. Знищено дві крилаті ракети "Калібр", дві керовані авіаційні ракети Х-59.