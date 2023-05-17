россия и Иран подписали соглашение о железнодорожном коридоре, который должен составить конкуренцию Суэцкому каналу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент россии и его иранский коллега Эбрагим Раиси в среду по видеосвязи наблюдали за подписанием соглашения о финансировании и строительстве иранской железнодорожной линии в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Железная дорога Рашт-Астара рассматривается как важное звено в коридоре, предназначенном для соединения Индии, Ирана, россии, Азербайджана и других стран железными дорогами и морем. По словам россии, этот маршрут может соперничать с Суэцким каналом как основной глобальный торговый маршрут.
"Уникальная транспортная артерия Север-Юг, частью которой станет железная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки", — сказал путин.
Он также отметил, что железная дорога протяженностью 162 км вдоль побережья Каспийского моря поможет соединить российские порты на Балтийском море с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе.
"Без сомнения, это соглашение является важным и стратегическим шагом в направлении сотрудничества между Тегераном и москвой", — добавил Раиси.
Дополнение
россия и Иран укрепляют свои политические и экономические связи из-за западных экономических санкций в отношении каждого из них, которые, по мнению обеих сторон, являются неоправданными.
Запад также ввел другие ограничения в отношении ядерной программы Ирана, а против россии были введены санкции из-за ее нападения на Украину.