россия и Иран подписали соглашение о железнодорожном коридоре, который должен составить конкуренцию Суэцкому каналу

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент россии и его иранский коллега Эбрагим Раиси в среду по видеосвязи наблюдали за подписанием соглашения о финансировании и строительстве иранской железнодорожной линии в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Железная дорога Рашт-Астара рассматривается как важное звено в коридоре, предназначенном для соединения Индии, Ирана, россии, Азербайджана и других стран железными дорогами и морем. По словам россии, этот маршрут может соперничать с Суэцким каналом как основной глобальный торговый маршрут.

"Уникальная транспортная артерия Север-Юг, частью которой станет железная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки", — сказал путин.

Он также отметил, что железная дорога протяженностью 162 км вдоль побережья Каспийского моря поможет соединить российские порты на Балтийском море с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе.

"Без сомнения, это соглашение является важным и стратегическим шагом в направлении сотрудничества между Тегераном и москвой", — добавил Раиси.

Дополнение

россия и Иран укрепляют свои политические и экономические связи из-за западных экономических санкций в отношении каждого из них, которые, по мнению обеих сторон, являются неоправданными.

Запад также ввел другие ограничения в отношении ядерной программы Ирана, а против россии были введены санкции из-за ее нападения на Украину.

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