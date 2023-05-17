росія та Іран підписали угоду про залізничний коридор, який має скласти конкуренцію Суецькому каналу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент росії та його іранський колега Ебрагім Раїсі в середу по відеозв'язку спостерігали за підписанням угоди про фінансування та будівництво іранської залізничної лінії в рамках міжнародного транспортного коридору Північ-Південь, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Залізниця Рашт-Астара розглядається як важлива ланка в коридорі, призначеному для з'єднання Індії, Ірану, росії, Азербайджану та інших країн залізницями та морем. За словами росії, цей маршрут може змагатися з Суецьким каналом як основний глобальний торговий маршрут.
"Унікальна транспортна артерія Північ-Південь, частиною якої стане залізниця Решт-Астара, допоможе суттєво диверсифікувати глобальні транспортні потоки", - сказав путін.
Він також зазначив, що залізниця протяжністю 162 км уздовж узбережжя Каспійського моря допоможе з'єднати російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані та Перській затоці.
"Без сумніву, ця угода є важливим і стратегічним кроком у напрямку співпраці між Тегераном та москвою", - додав Раїсі.
Доповнення
росія та Іран зміцнюють свої політичні та економічні зв'язки через західні економічні санкції щодо кожного з них, які, на думку обох сторін, є невиправданими.
Захід також ввів інші обмеження щодо ядерної програми Ірану, а проти росії було запроваджено санкції через її напад на Україну.