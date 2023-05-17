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росія та Іран підписали угоду про залізничний коридор, який має скласти конкуренцію Суецькому каналу

росія та Іран підписали угоду про залізничний коридор, який має скласти конкуренцію Суецькому каналу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент росії та його іранський колега Ебрагім Раїсі в середу по відеозв'язку спостерігали за підписанням угоди про фінансування та будівництво іранської залізничної лінії в рамках міжнародного транспортного коридору Північ-Південь, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Залізниця Рашт-Астара розглядається як важлива ланка в коридорі, призначеному для з'єднання Індії, Ірану, росії, Азербайджану та інших країн залізницями та морем. За словами росії, цей маршрут може змагатися з Суецьким каналом як основний глобальний торговий маршрут.

"Унікальна транспортна артерія Північ-Південь, частиною якої стане залізниця Решт-Астара, допоможе суттєво диверсифікувати глобальні транспортні потоки", - сказав путін.

Він також зазначив, що залізниця протяжністю 162 км уздовж узбережжя Каспійського моря допоможе з'єднати російські порти на Балтійському морі з іранськими портами в Індійському океані та Перській затоці.

"Без сумніву, ця угода є важливим і стратегічним кроком у напрямку співпраці між Тегераном та москвою", - додав Раїсі.

Доповнення

росія та Іран зміцнюють свої політичні та економічні зв'язки через західні економічні санкції щодо кожного з них, які, на думку обох сторін, є невиправданими.

Захід також ввів інші обмеження щодо ядерної програми Ірану, а проти росії було запроваджено санкції через її напад на Україну.

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