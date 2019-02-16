Россия создает опасность для всей Европы - глава Минобороны Польши

"Я объяснил, почему нам важно укрепление двусторонних отношений (с США - ред УНН), почему это важно для Польши и всего восточного фланга НАТО. Я напомнил о периоде президентства Рональда Рейгана, я говорил о важности подхода президента Рейгана к вопросам, связанным с безопасностью Европы и и политика была успешной, империя зла распалась. Я отметил, что такая политика администрации президента Трампа будет гарантией безопасности для Польши и всей Европы", - заявил Блащак.

"Все мы очень хорошо знаем, откуда идет эта угроза", - добавил Блащак.

Он вспомнил о словах президента Леха Качиньского в 2008 году в Грузии.

"Президент сказал: "Сначала Грузия, затем Украина, потом страны Балтии, а позже - Польша". И в 2014 году Россия напала на Украину", - сказал Блащак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За время агрессии России погибли почти 3 тысячи украинских военных

Министр добавил, что польский ответ на ту угрозу - это саммит НАТО в 2016 году, а также "польские усилия по увеличению американского присутствия в Польше". Он повторил, что это "правильная дорога к гарантии безопасности в целом восточном фланге НАТО".

Мариуш Блащак подчеркнул, что он нарушил тоже вопрос газопровода Nord Stream 2.

"Мы все согласны, что это настоящая угроза для безопасности Польши, Украины, но (тоже) всей Европы. Во время встречи с сенаторами (США) я обратил внимание, что деньги, которые Россия получает от продажи газа, делая Европу зависимой, она тратит, в первую очередь, на вооружение. Это парадоксальная ситуация, когда за деньги партнеров с запада Европы Россия вооружается, а мы должны искать ответ на российское вооружается и затиснюваты сотрудничество в рамках НАТО", - подчеркнул министр национальной обороны Польши.

Как сообщал УНН, вице-президент США отклонил призыв Меркель к сотрудничеству с Россией.