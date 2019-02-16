Росія створює небезпеку для всієї Європи - глава Міноборони Польщі

“Я пояснив, чому нам важливе зміцнення двосторонніх відносин (із США — ред УНН), чому це важливо для Польщі та усього східного флангу НАТО. Я нагадав про період президентства Рональда Рейгана, я казав про важливість підходу президента Рейгана до питань, пов’язаних із безпекою Європи і що та політика була успішною, імперія зла розпалася. Я зазначив, що така політика адміністрації президента Трампа буде гарантією безпеки для Польщі та цілої Європи”, — заявив Блащак.

“Усі ми дуже добре знаємо, звідки йде ця загроза”, — додав Блащак.

Він згадав про слова президента Лєха Качинського у 2008 році у Грузії.

“Президент тоді сказав: „Спочатку Грузія, потім Україна, потім країни Балтії, а пізніше — Польща“. І в 2014 році Росія напала на Україну”, — сказав Блащак.

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Міністр додав, що польська відповідь на ту загрозу — це саміт НАТО у 2016 році, а також “польські зусилля щодо збільшення американської присутності у Польщі”. Він повторив, що це “правильна дорога до гарантії безпеки на цілому східному фланзі НАТО”.

Маріуш Блащак підкреслив, що він порушив теж питання газопроводу Nord Stream 2.

“Ми усі погоджуємося, що це справжня загроза для безпеки Польщі, України, але (теж) цілої Європи. Під час зустрічі із сенаторами (США) я звернув увагу, що гроші, які Росія отримує від продажу газу, роблячи Європу залежною, вона витрачає, у першу чергу, на озброєння. Це парадоксальна ситуація, коли за гроші партнерів із заходу Європи Росія озброюється, а ми мусимо шукати відповідь на російське озброювання і затіснювати співпрацю у рамках НАТО”, — наголосив міністр національної оборони Польщі.

Як повідомляв УНН, віце-президент США відхилив заклик Меркель до співпраці з Росією.