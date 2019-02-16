За час агресії Росії загинули майже 3 тис. українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На Донбасі не заморожений конфлікт, а війна, за час агресії РФ загинули 2945 українських військових. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Україна втратила лише військових – 2945", - сказав Президент коментуючи агресію РФ.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області вибухнули боєприпаси зі схрону, загинув сапер-рятувальник, поранено трьох поліцейських.
Крім того, у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в суботу було поранено бійця ЗСУ.
Як повідомляв УНН, бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранені.