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23 березня, 12:58 • 165944 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 426104 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 417392 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 403978 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 409639 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 302526 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 250620 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 487256 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175634 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

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21 березня, 07:00 • 417846 перегляди

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За час агресії Росії загинули майже 3 тис. українських військових

За час агресії Росії загинули майже 3 тис. українських військових

Київ • УНН

 • 16958 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. На Донбасі не заморожений конфлікт, а війна, за час агресії РФ загинули 2945 українських військових. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН. 

"Україна втратила лише військових – 2945", - сказав Президент коментуючи агресію РФ.

Як повідомляв УНН, у Донецькій області вибухнули боєприпаси зі схрону, загинув сапер-рятувальник, поранено трьох поліцейських.

Крім того, у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в суботу було поранено бійця ЗСУ

Як повідомляв УНН, бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранені.

Українські Національні Новини

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