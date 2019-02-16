За время агрессии России погибли почти 3 тыс. eкраинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На Донбассе не замороженный конфликт, а война, за время агрессии РФ погибли 2945 украинских военных. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Украина потеряла только военных - 2945", - сказал Президент комментируя агрессию РФ.
Как сообщал УНН, в Донецкой области взорвались боеприпасы из схрона, погиб сапер-спасатель, ранены трое полицейских.
Кроме того, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в субботу было ранено бойца ВСУ.
Как сообщал УНН, боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненые.