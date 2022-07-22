россия расширила список "недружественных" стран: кого коснулось

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«Правительство актуализировало список иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Указ предусматривает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников среди лиц, находящихся на территории россии», - говорится в распоряжении.

Детали

В перечне, утверждаемом правительством рф, кроме названий стран указывается количество физлиц, находящихся на территории россии, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Так, согласно новому распоряжению, за Грецией закреплен предел в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. К слову, Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Дополнение

Правительство россии ранее утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия.