росія розширила список "недружніх" країн: кого торкнулося

Цитата

«Уряд актуалізував список іноземних держав, які здійснюють недружні дії, спрямовані проти російських дипломатичних та консульських представництв за кордоном. Указ передбачає обмеження аж до повної заборони для недружніх країн можливості наймати до посольств, консульств та представництв держорганів працівників з-поміж осіб, які перебувають на території росії», - ідеться в розпорядженні.

Деталі

У переліку, який затверджується урядом рф, крім назв країн вказується кількість фізосіб, що перебувають на території росії, з якими дипмісії недружніх країн та їх консульські установи можуть укладати трудові договори.

Так, згідно з новим розпорядженням, за Грецією закріплено ліміт у 34 особи, за Данією – 20, за Словаччиною – 16. До речі, Словенія та Хорватія не зможуть наймати співробітників у свої дипмісії та консульські установи.

Доповнення

Уряд росії раніше затвердив перелік недружніх іноземних держав, у нього увійшли тільки США і Чехія.