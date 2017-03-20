Россия начала масштабные военные учения в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Учения с участием трех соединений ВДВ РФ, а также Черноморского флота и воздушно-космических сил начались сегодня в Крыму на полигоне Опук, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается, всего в маневрах примут участие более 2,5 тыс. десантников и около 600 единиц боевой техники.
"В учениях задействованы военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, Камышинский и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад", - сообщил командующий ВДВ России и руководитель маневров Андрей Сердюков.
Также в маневрах будет участвовать часть сил и средств ЧФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Отмечается, что впервые в истории армии РФ в рамках учений ВДВ одновременно поднимаются по тревоге и перебрасываются в Крым сразу три соединения со штатным вооружением и техникой.
Сообщается, что российские военные в рамках учений отработают действия против террористов и регулярных войск условного противника.
По словам руководителя маневров, актуальность учений в таком формате на незнакомом для ВДВ полигоне в Крыму обусловлена "террористической угрозой растущей а также широким спектром применения ВДВ как войск быстрого реагирования для решения кризисных ситуаций в различных регионах мира".
Военнослужащие на учениях должны будут взять под контроль критически важные объекты, отработать высадку морского и тактического десанта, а также стрельбы как в наступлении, так и в обороне.
Как сообщал УНН, ФСБ задержала на админмежах с Крымом двух украинцев.