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Россия начала масштабные военные учения в Крыму

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Учения с участием трех соединений ВДВ РФ, а также Черноморского флота и воздушно-космических сил начались сегодня в Крыму на полигоне Опук, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, всего в маневрах примут участие более 2,5 тыс. десантников и около 600 единиц боевой техники.

"В учениях задействованы военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, Камышинский и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад", - сообщил командующий ВДВ России и руководитель маневров Андрей Сердюков.

Также в маневрах будет участвовать часть сил и средств ЧФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Отмечается, что впервые в истории армии РФ в рамках учений ВДВ одновременно поднимаются по тревоге и перебрасываются в Крым сразу три соединения со штатным вооружением и техникой.

Сообщается, что российские военные в рамках учений отработают действия против террористов и регулярных войск условного противника.

По словам руководителя маневров, актуальность учений в таком формате на незнакомом для ВДВ полигоне в Крыму обусловлена ​​"террористической угрозой растущей а также широким спектром применения ВДВ как войск быстрого реагирования для решения кризисных ситуаций в различных регионах мира".

Военнослужащие на учениях должны будут взять под контроль критически важные объекты, отработать высадку морского и тактического десанта, а также стрельбы как в наступлении, так и в обороне.

Как сообщал УНН, ФСБ задержала на админмежах с Крымом двух украинцев.

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