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Росія розпочала масштабні військові навчання в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Навчання за участю трьох з'єднань повітрянодесантних військ РФ, а також Чорноморського флоту і Повітряно-космічних сил почалися сьогодні в Криму на полігоні Опук, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Як зазначається, усього в маневрах візьмуть участь понад 2,5 тис. десантників і близько 600 одиниць бойової техніки.

“У навчаннях задіяні військовослужбовці Новоросійської десантно-штурмової дивізії, Камишинської і Улан-Уденської окремих десантно-штурмових бригад”, — повідомив командувач ВДВ Росії і керівник маневрів Андрій Сердюков.

Також у маневрах братиме участь частина сил і засобів ЧФ і 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу.

Зазначається, що вперше в історії армії РФ у рамках навчань ВДВ одночасно піднімаються по тривозі і перекидаються в Крим відразу три з’єднання зі штатним озброєнням і технікою.

Повідомляється, що російські військові в рамках навчань відпрацюють дії проти терористів і регулярних військ умовного противника.

За словами керівника маневрів, актуальність навчань в такому форматі на незнайомому для ВДВ полігоні в Криму зумовлена “терористичною загрозою, що зростає, а також широким спектром застосування ВДВ як військ швидкого реагування для вирішення кризових ситуацій в різних регіонах світу”.

Військовослужбовці на навчаннях повинні будуть взяти під контроль критично важливі об’єкти, відпрацювати висадку морського і тактичного десанту, а також стрільби як в наступі, так і в обороні.

Як повідомляв УНН, ФСБ затримала на адмінмежі з Кримом двох українців.

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