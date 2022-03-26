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Россия проводит военные учения на Курильских островах - Reuters

Киев • УНН

 • 215557 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Россия проводила учения на Курильских островах, через несколько дней после того, как москва и Токио остановили мирные переговоры после вторжением России в Украину. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, пишет УНН.

Россия проводит военные учения на Курильских островах - Reuters

Детали

Как сообщается, Восточный военный округ вс рф заявил ранее, что проводит военные учения на Курильских островах с участием более 3000 военнослужащих и сотен единиц военной техники.

Где именно на цепочке островов, соединяющей российский полуостров Камчатка и самый северный остров Японии Хоккайдо, проходили учения, не сообщается.

Японские СМИ сообщили, что учения проводились на территории, захваченной Советским Союзом в конце Второй мировой войны, на которую претендует Токио.

Российские учения, как сообщается, предполагают отражение морского десанта, в том числе уничтожение самолетов с помощью ПВО и отработку навыков работы с системами управления огнем противотанковых управляемых ракет.

Помимо этого сообщается подразделения Войск ПВО проводят комплекс мероприятий по «обнаружению, идентификации и уничтожению самолетов условного противника, которые будут осуществлять десантирование».

Ранее

21 марта россия объявила о том, что прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курилы, а российские “дипломаты” отказываются от продолжения диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Такие шаги - ответ на санкции за вторжение в Украину.

Такие меры страна-агрессор ввела через “явный недружественный характер введенных Японией односторонних ограничений против россии в связи с ситуацией в Украине”.

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