Росія проводить військові навчання на Курильських островах - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Росія проводила навчання на Курильських островах, через кілька днів після того, як москва і Токіо зупинили мирні переговори після вторгненням Росії в Україну. Про це в суботу повідомило агентство Reuters, пише УНН.
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Як повідомляється, Східний військовий округ ЗС рф заявив раніше, що проводить військові навчання на Курильських островах за участю понад 3000 військовослужбовців і сотень одиниць військової техніки.
Де саме на ланцюжку островів, що з'єднує Російський півострів Камчатка і найпівнічніший острів Японії Хоккайдо, проходили навчання, не повідомляється.
Японські ЗМІ повідомили, що навчання проводилися на території, захопленій Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни, на яку претендує Токіо.
Російські навчання, як повідомляється, припускають відсіч морського десанту, в тому числі знищення літаків за допомогою ППО і відпрацювання навичок роботи з системами управління вогнем протитанкових керованих ракет.
Крім цього повідомляється, підрозділи військ ППО проводять комплекс заходів з "виявлення, ідентифікації та знищення літаків умовного противника, які будуть здійснювати десантування".
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21 березня Росія оголосила про те, що припиняє безвізові поїздки японців на південні Курили, а російські "дипломати" відмовляються від продовження діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах. Такі кроки - відповідь на санкції за вторгнення в Україну.
Такі заходи країна-агресор ввела через "явний недружній характер введених Японією односторонніх обмежень проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні".