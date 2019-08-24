Россия провела пуски баллистических ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Россия выполнила пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" и "Булава" в субботу, 24 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные российского минобороны.
"24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Тула" и "Булава" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий", - сообщили в Минобороны РФ.
Ракеты, как отмечается, были выпущены с приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.
"Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка. В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов", - указали в российском оборонном ведомстве.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил дать "симметричный ответ" на испытания американской крылатой ракеты.