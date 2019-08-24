Путін доручив дати "симетричну відповідь" на випробування американської крилатої ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Росія не має наміру втягуватися в "руйнівну гонку озброєнь", але змушена дати симетричну відповідь на недавні випробування Пентагоном крилатої ракети наземного базування. Про це на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє УНН з посиланням на "Коммерсант".
Рішення було прийнято на тлі розвалу Договору про ракети середньої і меншої дальності (РСМД), а також заяв, що звучать з Вашингтона, про можливе розміщення ракетних систем в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
За словами директора Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова, у Росії немає фінансових і технічних можливостей вплутуватися в повноцінну гонку озброєнь - вона "не може дозволити собі розкіш відповідати на всі дії американської сторони і її союзників симетрично".
Розвал Договору про РСМД став черговим доказом загальної кризи довіри між США і РФ, який безпосереднім чином позначається на галузі роззброєння і нерозповсюдження.
Тим часом наступною жертвою конфронтації між Москвою і Вашингтоном може стати договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), який деякі експерти називають "останньою опорою глобальної стратегічної безпеки".
Термін дії договору закінчується в лютому 2021 року. Росія виступає за його продовження, але з США надходять суперечливі сигнали. Так, у четвер глава Пентагону Марк Еспер в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив: якщо договір СНО-3 буде продовжуватися, то США "повинні бути впевнені, що в нього включені всі нові види російських озброєнь".
Нагадаємо, Україна активізує діалог з НАТО через припинення ДРСМД.