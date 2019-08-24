Путин поручил дать "симметричный ответ" на испытания американской крылатой ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Россия не намерена втягиваться в "разрушительную гонку вооружений", но вынуждена дать симметричный ответ на недавние испытания Пентагоном крылатой ракеты наземного базирования. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает УНН со ссылкой на "Коммерсант".
Решение было принято на фоне развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), а также звучащих из Вашингтона заявлений о возможном размещении ракетных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, у России нет финансовых и технических возможностей ввязываться в полноценную гонку вооружений — она "не может позволить себе роскошь отвечать на все действия американской стороны и ее союзников симметрично".
Развал Договора о РСМД стал очередным доказательством общего кризиса доверия между США и РФ, который непосредственным образом сказывается на области разоружения и нераспространения.
Между тем следующей жертвой конфронтации между Москвой и Вашингтоном может стать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который ряд экспертов называет "последней опорой глобальной стратегической безопасности".
Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Россия выступает за его продление, но из США поступают противоречивые сигналы. Так, в четверг глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News заявил: если договор СНВ-3 будет продлеваться, то США "должны быть уверены, что в него включены все новые виды российских вооружений".
Напомним, Украина активизирует диалог с НАТО из-за прекращения ДРСМД.