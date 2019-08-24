Росія провела пуски балістичних ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Росія виконала пуски балістичних ракет морського базування "Синява" та "Булава" у суботу, 24 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані російського міноборони.
“24 серпня відповідно до плану бойової підготовки успішно виконані пуски балістичних ракет морського базування “Синява” з ракетного підводного човна стратегічного призначення “Тула” і “Булава” з ракетного підводного човна стратегічного призначення “Юрий Долгорукий”, - повідомили у міноборони РФ.
Ракети, як зазначається, були випущені з пріполюсного району Північного Льодовитого океану і з акваторії Баренцева моря.
"Масогабаритні макети бойових блоків ракет виконали повний цикл програми польоту і успішно вразили навчальні цілі на полігонах “Чижа” в Архангельській області і “Кура” на півострові Камчатка. Під час пусків підтверджені задані технічні характеристики балістичних ракет підводних човнів і працездатність всіх систем корабельних ракетних комплексів", - вказали у російському оборонному відомстві.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив дати "симетричну відповідь" на випробування американської крилатої ракети.