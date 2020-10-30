Россия продолжает поставлять в ОРДЛО вооружение и технику - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. По данным разведки, РФ продолжает поставлять на Донбасс вооружение, военную технику, боеприпасы, горючее и другое военное имущество. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику, боеприпасы, горючее и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы", - говорится в сообщении.
Только в течение последних двух недель в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск с территории РФ железнодорожными и автомобильными дорогами доставлены боеприпасы, в т.ч. к 152 и 122-мм артиллерийским системам, около 1200 тонн горючего и до 20 грузовых автомобилей со стрелковым оружием.
Кроме того, противником осуществляется перевооружение танковых и мотострелковых подразделений 1 и 2 АК на более новые типы танков и боевых бронированных машин.
Отметим, что с начала суток боевики трижды нарушили "режим тишины", двое погибших.