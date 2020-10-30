Росія продовжує постачати в ОРДЛО озброєння та техніку — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. За даними розвідки, РФ продовжує постачати на Донбас озброєння, військову техніку, боєприпаси, пальне та інше військове майно. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку, боєприпаси, пальне та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону”, - йдеться в повідомленні.
Лише протягом останніх двох тижнів до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ з території РФ залізничними та автомобільними шляхами доставлено боєприпаси, у т.ч. до 152- та 122-мм артилерійських систем, близько 1200 тонн пального та до 20 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю.
Крім того, противником здійснюється переозброєння танкових і мотострілецьких підрозділів 1 і 2 АК на більш нові типи танків і бойових броньованих машин.
Зазначимо, що з початку доби бойовики тричі порушили "режим тиші", двоє загиблих.