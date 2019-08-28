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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133605 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Россия продлила поставки деталей ракетных комплексов С-400 в Турцию

Россия продлила поставки деталей ракетных комплексов С-400 в Турцию

Киев  •  УНН

 • 10182 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Турция сможет использовать российские ракетные комплексы С-400 с начала следующего года. До тех пор Россия обещает научить турецких военных пользоваться ими. Поставки деталей ракет в Анкару продолжили сегодня, 27 августа, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник прибыл с визитом в Москву. Российский лидер Владимир Путин показал ему истребитель Су-57. Ранее СМИ сообщали, что Турция может купить российские самолеты. Во время встречи лидеры двух государств обсудили сферы сотрудничества, связанные и с истребителем Су-35.

"Речь шла не только о военном сотрудничестве или о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации", - заявил Путин.

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Российский президент добавил, что стороны также работают над либерализацией визового режима между Россией и Турцией. Эрдоган заявил о необходимости увеличить русско-турецкий товарооборот с нынешних 25 млрд долларов до 100 млрд.

Напомним, 15 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о получении Анкарой восьми самолетов с российскими комплексами С-400.

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Против выступают США. Они указывали, что С-400 совместимы с системами НАТО и могут угрожать самолетам F-35. Вашингтон заявил, что приобретение Анкарой российских систем автоматически предусматривает санкции против Турции.

"США и другие партнеры по F-35 согласны с решением устранить Турцию от программы и начать процесс официального исключения Турции", - заявила ранее Эллен Лорд, заместитель министра обороны по вопросам приобретения и поддержки.

В Пентагоне заявили, что перевод производства F-35 из Турции обойдется в 500-600 миллионов долларов. Турция производит много составляющих для этих самолетов-истребителей, и Соединенным Штатам придется искать альтернативных поставщиков.

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Турция также заказала более 100 самолетов F-35 на 1,4 миллиарда долларов для использования в военных целях, и представители США заявляют, что соглашение будет заблокирована через приобретение российских С-400.

17 июля Турция осудила решение США исключить ее из программы F-35, назвав это "несправедливым" шагом.

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