Россия продлила поставки деталей ракетных комплексов С-400 в Турцию

КИЕВ. 28 августа. УНН. Турция сможет использовать российские ракетные комплексы С-400 с начала следующего года. До тех пор Россия обещает научить турецких военных пользоваться ими. Поставки деталей ракет в Анкару продолжили сегодня, 27 августа, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.